IZREDNA NOVICA: Preiskujejo prvi primer opičjih koz v Sloveniji Lokalec.si Po neuradnih informacijah N1 so popoldan na Inštitutu za mikrobiologijo in imunologijo preverjali sum na prvi primer opičjih koz v Sloveniji. Po prvih še neuradnih informacijah omenjenega medija, ki do tega trenutka še niso potrjene, naj bi šlo za moškega, ki se je v Slovenijo vrnil iz tujine. Ali bo sum potrjen in imamo v Sloveniji prvi primer opičjih koz ali ne, naj bi bilo znano v torek. Če bo sum potrjen, bo o tem javnost obvestil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). Več sledi …

