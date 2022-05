V Beogradu se je pošteno iskrilo SiOL.net "Svojim igralcem želim čestitati za sezono v ligi ABA. Imeli smo tudi nekaj nesreče in morda smo ravno izgubili to prednost domačega terena, ki je v ligi ABA res zelo pomembna," je po koncu tretje polfinalne tekme med Cedevito Olimpijo in Crveno zvezdo, na kateri se je večkrat zaiskrilo, dejal trener Olimpije Jurica Golemac. Ljubljanski klub je tako svojo sezono v regionalni druščini končal stopničko pred finalom, a kljub temu s pozitivno oceno sklenil sezono v regionalni druščini.

