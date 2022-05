Jose Mourinho o finalu Konferenčne lige: To je za nas Liga prvakov 24ur.com Italijanska Roma, na čelu s slovitim Josejem Mourinhom, in nizozemski Feyenoord bosta v Tirani v sredo igrala za prvi naslov v novoustanovljeni evropski konferenčni nogometni ligi. Finalni dvoboj se bo na stadionu Kombetare v albanski prestolnici s prenosom na Kanalu A in VOYO začel ob 20.30.

Sorodno Oglasi