Katastrofalen začetek Miamija, padel neslavni rekord lige NBA tega stoletja #video SiOL.net Košarkarji Bostona so na četrti tekmi konferenčnega finala na domačem parketu odpihnili goste iz Miamija (102:82) in izenačili skupni rezultat v zmagah na 2:2. Odločilno prednost so si zagotovili že v uvodni četrtini, ko so vodili že s 26:4, Miami pa je zgrešil kar 15 od 16 uvodnih metov iz igre in prvi koš iz igre dosegel šele v deveti minuti. Kelti so v drugem polčasu vodili že za 32 točk, Jayson Tatum (31 točk) pa je v zvezdniškem obračunu povsem zasenčil razglašenega Jimmyja Butlerja (6).

Sorodno Oglasi