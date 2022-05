Alenki Prijatelj priznanje za ohranjanje slovenske kulture v Argentini Družina

Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Helena Jaklitsch je včeraj argentinski Slovenki Alenki Prijatelj podelila zahvalo urada za Slovence v zamejstvu in po svetu za dolgoletna prizadevanja pri razvoju slovenskega šolstva in ohranjanju slovenske kulture med rojaki v Argentini.

Oglasi Omenjeni Argentina

Helena Jaklitsch Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Franci Matoz