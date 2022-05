Ameriška gospodinjstva so bila lani v najboljšem finančnem položaju po letu 2013, v letnem poročilu ugotavlja ameriška centralna banka Federal Reserve. V anketi, ki jo izvaja od leta 2013, je 78 odstotkov vprašanih dejalo, da nima finančnih težav. Anketa je zajela 11.000 odraslih oseb, izvedli so jo septembra in oktobra lani. Približno 68 odstotkov je […]