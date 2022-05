Že dopoldan derbi za prvo mesto v skupini, popoldan vroče v boju za četrtfinale SiOL.net Na sporedu je zadnji dan skupinskega dela svetovnega hokejskega prvenstva na Finskem. Znani bodo še zadnji četrtfinalisti. Ob 11.20 se bodo za prvo mesto v skupini A pomerili stoodstotni Švicarji, ki zaradi zloma gležnja ne bodo mogli več računati na Tristana Scherweyja, in drugi Nemci. Ti lahko edini prehitijo Švico, in sicer z zmago po rednem delu tekme. V skupini B bosta dopoldansko tekmo odigrali Švedska in Latvija. Medtem ko so Skandinavci že v četrtfinalu, pa hokejisti z Baltika nanj še lahko upajo, a bi morali ob zmagi upati na popoldanski spodrsljaj ZDA proti Norvežanom.

Sorodno



Oglasi