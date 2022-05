Podpisana koalicijska pogodba za slovo od izgubljenega desetletja in pol Dnevnik Predsednik Gibanja Svoboda Robert Golob, predsednica SD Tanja Fajon in koordinator Levice Luka Mesec so danes podpisali koalicijsko pogodbo. Napovedali so, da je podpisana koalicijska pogodba prelomna za drugačno Slovenijo, ki si jo zaslužimo in bo

Sorodno













































































Oglasi