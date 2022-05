Tragično: Padel s češnje, se poskušal odvleči v hišo, med potjo omagal in umrl Maribor24.si Kot je bilo danes zjutraj moč prebrati v kroniki pomurskih policistov, je bil na območju PP Lendava obravnavan tragičen dogodek: Moški je padel z drevesa in umrl. Star je bil malo pod 60 let. Poskušal je poklicati na pomoč Na PU Morska Sobota so potrdili, da so na območju policijske postaje Lendava policisti obravnavali padec moškega s češnje s smrtnim izidom. Z ogledom kraja je bila tuja krivda i ...

Sorodno





Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Mesec

Tanja Fajon

Janez Janša

Borut Pahor