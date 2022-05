Trenutno je Kmetijska zadruga Trebnje-Krka največja zadruga v državi in deluje na območju 15 občin jugovzhodne Slovenije, od koder je tudi večina od okoli 1.000 članov. V letu 2021 so dosegli okoli 72 MIO EUR skupnih prihodkov, od tega približno 65% od prodaje trgovskega blaga in 35% iz naslova kmetijstva. preberite več » ...