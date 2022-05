Delničarjem Zavarovalnice Triglav 3,70 evra bruto dividende za delnico Demokracija Piše: C. R.

Na 47. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji podprli predlog uprave in nadzornega sveta o izplačilu 3,70 evra bruto dividende za delnico. Seznanili so se z letnim poročilom za 2021 ter podelili nadzornemu svetu in upravi družbe razrešnici za leto 2021. Na današnji 47. skupščini delničarjev Zavarovalnice Triglav so delničarji sprejeli predlog uprave in nadzornega

