Mbappeja niso prepričali milijoni, ampak Macron in klic domovine Sportal Kylian Mbappe je ostal v PSG-ju zaradi 600 milijonov razlogov, torej evrov, kot naj bi jih prejel v treh letih? Zdaj je stopil pred novinarje in to zanikal. "Odločil sem se, da ostanem tu, ker sem Francoz. Želim biti del tega projekta." S Parižani želi osvojiti ligo prvakov. O podpisu pogodbe se je pogovarjal celo s francoskim predsednikom.

