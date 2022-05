Barcelona v boj proti požarom pošilja ovce in koze RTV Slovenija V parku Collserola nad Barcelono v poletnem času pogosto izbruhnejo gozdni požari. Zdaj preizkušajo inovativno protipožarno metodo: v park so naselili 290 koz in ovac, ki bodo na okolju prijazen način odstranjevale vnetljivo podrast.

