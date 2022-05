Podpisana koalicijska pogodba, ki predstavlja zloveščo napoved vračanja na prorusko in prokitajsko politiko Demokracija Ana Hribar, Nova24 “Ravno ta hitrost pri postavljanju koalicije, ki nam jo marsikdo zavida, je bila zaradi volje ljudi enostavna,” je dejal na novinarski konferenci Robert Golob, ki je s prvakoma SD Tanjo Fajon in Levice Lukom Mescem, danes tudi uradno podpisal koalicijsko pogodbo vlade v mandatu 2022–2024, ki se oblikuje pod njegovim vodstvom. Hvalisanje o hitrosti sestave koalicije in podpisu p ...

Sorodno











































































Oglasi