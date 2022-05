Predsednik hokejske zveze: Bil sem presenečen in razočaran Ekipa Predsednik Hokejske zveze Slovenije (HZS) Matjaž Rakovec je v telefonskem pogovoru za STA dejal, da so ga po elektronski pošti obvestili o odstopu Madžarske od skupne kandidature s Slovenijo za organizacijo svetovnega prvenstva v hokeju. Odločitev ga je negativno presenetila in razočarala.



