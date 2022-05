Dokumenti: Tako Kitajci pobijajo, mučijo in zatirajo SiOL.net Med ogromno količino podatkov, ki so bili zaseženi ob vdoru v računalniške strežnike v kitajski regiji Šinjiang, je na tisoče slik in dokumentov, ki prikazujejo kitajski sistem množičnega zatiranja in ponujajo pomemben vpogled v zatiranje Ujgurov in drugih muslimanskih manjšin v regiji, poroča BBC.

Oglasi Omenjeni Kitajska

Združeni narodi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Franci Matoz