“Ja, stavka na RTV-ju je potrebna. Ker veliko potez vzbuja skrb. Niso pa za to, da se opozarja na zahteve ali stranpoti, dovoljena vsa sredstva. Med najmanj sprejemljivimi so tista, ki lažnivo in hinavsko blatijo sodelavce,” je voditeljica novega informativnega bloka na RTVS Andreja Gregorič zapisala svoje mnenje ter opisala, kakšnih podcenjujočih komentarjev in žaljivk je deležna. V komentarjih s ...