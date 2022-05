'Že 70 let več kot le streha nad glavami študentov' 24ur.com Študentski dom Ljubljana je z osrednjo slovesnostjo obeležil svojo 70-letnico. Slavnostni govornik je bil predsednik Republike Slovenije Borut Pahor, ki je pohvalil prizadevanja zavoda, da študentom z vse Slovenije in tudi tujine omogoča kakovostno in ugodno bivanje v prestolnici.

