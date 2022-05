The Sticky Licks: spet združeni po 1404 dneh 24ur.com Rockerska zasedba The Sticky Licks, katere člani so Matic Burazer, Janez Rotman, Primož Verdinek, Bratko Zavrnik in Mario Pešić, slednjega trenutno lahko gledate v oddaji Znan obraz ima svoj glas na POP TV, je izdala nov singel z naslovom Nama je lepo.

