Hrvati bodo z novimi kamerami na avtocestah nadzirali tudi hitrost Maribor24.si Podjetje Hrvatske autoceste (Hac) bo na vseh avtocestah v državi zamenjalo 1727 analogih kamer z digitalnimi in uvedlo nov prometnoinformacijski sistem, so za hrvaške medije potrdili v Hacu. Nove kamere bodo nadzorovale promet pa tudi hitrost vozil. Projekt sofinancira Evropska unija, ki je zanj namenila 13 milijonov evrov nepovratnih sredstev. Kamere bodo od danes do četrtka menjali in testirali ...

Sorodno

















































































































































































































Oglasi Omenjeni Avstrija

Evropska unija

Hrvaška

Italija

Madžarska

Zagreb Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec

Franci Matoz