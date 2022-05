Dallas po velikanski prednosti do razburljivega zaključka in prve zmage 24ur.com Košarkarji Dallas Mavericks so na četrti tekmi finala zahodne konference iskali izhod iz dokaj nerešljivega položaja. Moštvo Golden State Warriors je v seriji vodilo z rezultatom 3:0. Toda v American Airlines Centru so bili v prvih treh četrtinah prepričljivo boljši domači košarkarji, ki pa so veliko prednost (99:70), v zadnji četrtini skoraj izgubili. Razburljiv zaključek srečanja in zmaga za do...

