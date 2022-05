Za besedami bodočih premiera in ministra za zdravje je še železobetonski bunker pravosodja Časnik Jožef Praprotnik (Foto: osebni arhiv) Znani pregovor, da se nobena juha ne poje tako vroča, kot se skuha, še kako drži za koalicijsko pogodbo zdajšnje vladne garniture pod vodstvom Gibanja Svoboda, prepričljivega zmagovalca nedavnih volitev. Ja, še preden je do podpisa te pogodbe sploh prišlo, se je vsul plaz kritik in povsem mirno lahko zapišem, da bo Levica morala pojesti povsem ohlajeno čorbo, ...

