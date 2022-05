Zaradi afere Cambridge Analytica tožilstvo preganja Zuckerberga osebno Slo-Tech Avtor Matej Huš Generalni tožilec v ameriškem zveznem okrožju District of Columbia Karl Racine je vložil obtožnico zoper ustanovitelja in izvršnega direktorja Facebooka Marka Zuckerberga zaradi njegovega sodelovanja v aferi Cambridge Analytica. Tožilstvo meni, da je Zuckerberg osebno odgovoren za škandal, zato mora tudi finančno odgovarjati. Tožijo ga zaradi zavajanja uporabnikov in nezadostne zaščitne njihove za...

