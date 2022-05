Dan po Bidnovem odhodu iz Japonske Severna Koreja izstrelila tri rakete 24ur.com Severna Koreja je davi proti Japonskemu morju izstrelila tri balistične rakete, je sporočil generalštab vojske Južne Koreje. Rakete so bile izstreljene iz bližine Pjongjanga in so padle v morje ob obali Severne Koreje. ZDA so nov raketni poskus Severne Koreje obsodile in Pjongjang pozvale, naj se raje odloči za dialog.

