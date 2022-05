Namesto 50 km/h vozil kar 113 km/h 24ur.com Mariborski policisti so v radar ujeli prehitrega voznika, ki je prekoračil hitrost za kar 63 km/h. Za takšno prekoračitev hitrosti je predpisana globa 1.200 evrov in stranska sankcija 18 kazenskih točk. Policisti ponovno vse voznike pozivajo, da hitrost vožnje prilagodijo stanju ceste in prometnim razmeram, vozijo strpno in previdno, ob tem pa spoštujejo cestno prometne predpise.

Sorodno



































































































































































Oglasi Omenjeni Maribor Najbolj brano Osebe dneva Luka Dončić

Robert Golob

Janez Janša

Tanja Fajon

Luka Mesec