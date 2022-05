Koprski škof Bizjak dopolnil upokojitveno starost Primorske novice Koprski škof Jurij Bizjak je februarja dopolnil 75 let, ko mora po cerkvenih predpisih napisati prošnjo papežu, da se odpoveduje škofovski službi. Škof Bizjak je to tudi storil, dokler papež Frančišek njegovega odstopa ne sprejme, pa bo Bizjak opravljal svojo službo, so pojasnili na koprski škofiji.

