O preimenovanju naselja Lucija v Sveto Lucijo bodo najbrž jeseni občani odločali na referendumu. Tako je sklenil piranski občinski svet na precej razgreti seji, ki je razočarala svetnike italijanske narodnosti, predlagatelje preimovanja. Nadia Zigante, Andrea Bartole in Manuela Rojec so ugotavljali, da je bila Santa Lucia prvič omenjena že v 12. stoletju in da jo je oblast po drugi svetovni vojni ...