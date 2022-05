Nekdanji smučar novinec v trenerskih vrstah Ilke Štuhec SiOL.net Potem ko so v torek pri Smučarski zvezi Slovenije potrdili vse trenerje, ki bodo v sezoni 2022/23 skrbeli za slovensko A-reprezentanco, je postalo jasno, kdo bo ob vodji ekipe in odgovorni trenerki Darji Črnko treniral slovensko specialistko za hitre discipline Ilko Štuhec. To je zdaj nekdanji alpski smučar Marko Vukičević, ki je po koncu olimpijskih iger v Pekingu smuči dokončno postavil v kot, v drugo kariero pa bo zajadral kot pomočnik trenerja v ekipi Mariborčanke.

