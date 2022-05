Danes popoldne, zvečer in v noči na četrtek so v severovzhodni Sloveniji zelo verjetna krajevna neurja s točo, sunki vetra in nalivi. (vir: meteo.si) Po podatkih Meteorološke prognoze, Agencije RS za okolje, bo v sredo pozno popoldne in zvečer naše kraje od severa dosegla hladna fronta. V sredo popoldne in zvečer ter v prvi polovici noči na četrtek so v severovzhodni Sloveniji zelo verjetna krajev ...