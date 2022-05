V Jami pod Macesnovo Gorico nadaljujejo dela izkopa žrtev povojnih pobojev. Neposredna pripravljalna dela so začeli jeseni s pripravo in zavarovanjem terena ter namestitvijo zaščitnih mrež, ta mesec pa nadaljujejo ureditev platoja, postavitev odra ter izkop, so sporočili z ministrstva za obrambo. Izkopu bo sledil dostojen pokop žrtev. preberite več » ...