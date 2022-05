Voznik, ki je včeraj povzročil nesrečo na hitri cesti, umrl v bolnišnici Primorski dnevnik Voznik avtomobila tujih registrskih tablic, ki je včeraj popoldne na avtocestnem priključku vozil kakih 20 km v napačno smer in povzročil nesrečo, je ponoči v katinarski bolnišnici podlegel poškodbam. Gre za avstrijskega državljana, starega okrog 80 let. Na priključek je zapeljal pri mejnem prehodu Fernetiči in – najbrž zaradi nepazljivosti – zavozil v napačno smer. Vožnjo je nadaljeval za skoraj 2 ...

