Jezni navijači nos s kipa Ibrahimovića poslali na dražbo SiOL.net Jezni švedski nogometni navijači so na dražbi ponudili replike odžaganega nosu kipa nogometnega asa Zlatana Ibrahimovića, da bi protestirali proti komercializaciji nogometa in proti temu, kar dojemajo kot zvezdnikovo izdajo. Ponudbe na spletnem mestu eBay so v torek dosegle 610 dolarjev (568 evrov), poroča agencija AFP.

