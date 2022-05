Glasbeni dvojec 2Cellos znova in poslednjič v Ljubljani njena.si Svetovno znani glasbeni dvojec 2Cellos, ki ga sestavljata violončelista Luka Šulić in Stjepan Hauser, sta se po skoraj triletnem premoru znova vrnila na glasbene odre. V okviru poslovilne svetovne glasbene turneje bosta danes in v četrtek nastopila tudi v ljubljanskih Stožicah.



Več na Njena.si

Sorodno



Oglasi