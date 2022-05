'Ljudje bodo načeli prihranke, znižala se bo potrošnja in s tem standard' 24ur.com Cene življenjski potrebščin občutno naraščajo. Letna inflacija je aprila dosegla 6,9, mesečna 2,6 odstotka. S podobno situacijo smo se nazadnje spoprijeli septembra 1992. Kaj ta inflacija pravzaprav pomeni, kako vpliva in še bo vplivala na potrošnike? Ali bomo manj trošili in skušali vsak evro privarčevati? Ali se bomo odpovedali zgolj določenim dobrinam in 'luksuzu', denimo počitnicam, ker so ce...

