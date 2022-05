V koronskih letih 2020 in 2021 izplačanih za 2,3 milijarde evrov državnih pomoči RTV Slovenija V letih 2020 in 2021, ko so veljali številni omejitveni ukrepi, je bilo v Sloveniji izplačanih za 2,3 milijarde evrov državnih pomoči. Skupni neposredni obseg ukrepov, povezanih s covidom-19, pa je bil še višji in je znašal 4,5 milijarde evrov.

