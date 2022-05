Nevladne organizacije in iniciative pozvale k bojkotu Centra Rog RTV Slovenija Preden se bodo v prostorih nekdanje Avtonomne tovarne Rog začele dejavnosti, bi se bilo treba soočiti s preteklostjo in poravnavo krivic, menijo predstavniki nevladnih organizacij in inicitiv, ki pozivajo k bojkotu projekta.

Sorodno Oglasi