Pravica do orožja v ZDA ostaja trdno zakoreninjena 24ur.com Dogodki, kakršen je bil strelski pohod v šoli v Teksasu, v ZDA oživijo razpravo o tem, da bi bilo nujno omejiti dostop do orožja. A precejšen del Američanov se ne želi odpovedati pravici do orožja, zapisani v drugem členu ameriške ustave. Podatki kažejo, da je orožja med Američani vse več, več pa je tudi njegovih žrtev.

