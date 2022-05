Slovenska nogometna reprezentanca z novimi dresi 24ur.com Slovenska nogometna reprezentanca se v nove reprezentančne izzive podaja v novi podobi. Če so v preteklosti reprezentanti nosili drese, katerih simbole in barve so narekovale smernice opremljevalca, pa bodo v prihodnosti slovenski nogometaši nosili drese, ki so jih skupaj z navijači izbrali sami.

