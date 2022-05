Aprila osemkrat več turističnih prenočitev kot aprila lani RTV Slovenija V turističnih nastanitvenih obratih v Sloveniji so aprila sprejeli približno 378. 000 turistov, ki so skupaj ustvarili 929. 000 prenočitev. To je osemkrat več kot v istem mesecu lani, ko so še veljali ukrepi za zajezitev epidemije covida-19.

Sorodno





































































































































































































Oglasi