Street View praznuje 15. rojstni dan mobile.si Priljubljena storitev Street View (ulični pogled), ki praznuje 15 let, beleži že 50 milijonov ogledov in prikazuje 8 milijonov fotografij, med njimi tudi mesta, znamenitosti in naravne lepote Slovenije.

Sorodno Oglasi Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Luka Dončić

Janez Janša

Jelka Godec

Aljaž Bedene