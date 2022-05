Z rdečo preprogo, svečanim sprejemom in projekcijo dolgo pričakovane uspešnice »Top Gun: Maverick« so tudi znani obrazi obeležili odprtje sedmega Cineplexxa v Sloveniji, ki z današnjim dnem obiskovalcem prestolnice prinaša najsodobnejšo kino tehnologijo in udobje, ki ju do sedaj še niso bili deležni. Popolnoma nov multipleks s kar 7 dvoranami se nahaja v razširjenem nakupovalnem središču Supernova Ljubljana Rudnik.



