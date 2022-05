Potem ko so stavko koordinacije novinarskih sindikatov RTV Slovenija podprli Sindikat policistov Slovenije, predsednik KSJS-ja Branimir Štrukelj in nekateri drugi, so se podpori danes pridružili še v Zvezi združenj borcev za vrednote NOB Slovenije. Zveza od nove vlade pričakuje, da bo izboljšala razmere v zavodu v korist javnega interesa do informiranosti ter neodvisnega in strokovnega dela novina ...