Dodatne informacije o podpisu Dveletnega sporazuma o sodelovanju med Regionalnim uradom Svetovne zdravstvene organizacije za Evropo in Ministrstvom za zdravje za obdobje 2022–2023 Vlada RS Sodelovanje Ministrstva za zdravje s Svetovno zdravstveno organizacijo (SZO) prednostno poteka v okviru Dveletnega sporazuma o sodelovanju med Regionalnim uradom SZO za Evropo in Ministrstvom za zdravje RS. Prvi Dveletni sporazum o sodelovanju med Regionalnim uradom SZO za Evropo in Ministrstvom za zdravje je bil sklenjen za obdobje 2002–2003, sporazumi so bili nato podpisani za vsako nadaljnje dveletno obdobje. Sporazum podpisujejo tudi številne druge države članice.

