Golob: Vlada najprej v urejanje zdravstvenega sistema in omejitev draginje Maribor24.si Najprej se bodo lotili urejanja javnega zdravstvenega sistema ter draginje, ki jo bodo omejili do jeseni, je napovedal. “Pred mesecem dni so se volivci jasno odločili, da si želijo živeti v normalni državi, kjer ne bodo ves čas v stiski in negotovosti, kaj prinaša naslednji dan,” je dejal na današnji izredni seji DZ, na kateri bodo poslanci odločali o njegovi kandidaturi za predsednika vlade

Sorodno





















































































































































Oglasi Omenjeni Ukrajina Najbolj brano Osebe dneva Robert Golob

Janez Janša

Luka Dončić

Aljaž Bedene

Jelka Godec