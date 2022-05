V Fotogaleriji Stolp podobe iz cirkusov Jožeta Suhadolnika RTV Slovenija Fotogalerija Stolp v Mariboru predstavlja dela slovenskega fotografa Jožeta Suhadolnika. Na razstavi Cirkus, ki jo bodo odprli danes in bo na ogled do 25. junija, so na ogled utrinki iz evropskih cirkusov.

