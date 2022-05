Klopp trener leta Dnevnik Jürgen Klopp je bil izbran za najboljšega trenerja leta v angleški premier league. Pod njegovim vodstvom je Liverpool letos osvojil ligaški pokal in pokal FA. Blizu so bili tudi naslova prvaka v angleškem prvenstvu, kjer so za točko zaostali za...

