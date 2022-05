Rusija obžaluje, da so se slovenske oblasti odločile zavzeti sovražno stališče do Moskve Svet 24 Rusko ministrstvo za zunanje zadeve je danes ob 30. obletnici vzpostavitve diplomatskih odnosov s Slovenijo izrazilo obžalovanje, da so se slovenske oblasti v zadnjih mesecih odločile zavzeti sovražno stališče do Moskve.





