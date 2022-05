V Kolpi našli truplo Dnevnik Včeraj malo pred 14. uro je bila policija obveščena, da so v reki Kolpi pri naselju Učakovci našli truplo. Gasilci so ga potegnili iz vode, tja je prišla tudi zdravnica. Kot so sporočili, gre po prvih ugotovitvah za moškega, ki je bil najverjetneje...

