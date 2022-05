To so ministri, ki si jih želi Golob Reporter Novi mandatar Robert Golob je v DZ vložil listo kandidatov ministrske ekipe. Lista temelji na obstoječem razrezu ministrstev, saj je SDS spremembo ministrstev začasno zaustavila s predlogom za posvetovalni referendum o predlogu sprememb zakona o vladi. Go

Sorodno

























































Oglasi