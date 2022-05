Nasmejana, preprosta in skromna, a polna prav posebne energije, s prodornim pogledom in umom, ki vedno šviga par potez vnaprej ... Takšna je naša sogovornica Laura Unuk, 22-letna mednarodna šahovska mojstrica, ki v Sloveniji orje ledino med ženskimi igralkami šaha. Vrhunska, a zmeraj prepričana, da zmore še več in bolje – vrlina, ki jo žene naprej in zaradi katere ne zaspi na lovorikah.